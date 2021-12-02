За два месяца в КТР для дачи объяснений по декларациям вызвали почти 70 мундепов

В Петербурге в октябре-ноябре 2021 года в комитет территориального развития для дачи объяснений из-за несоответствий в отчетах о доходах и имуществе вызвали 68 муниципальных депутатов, говорится в ответе КТР от 18 ноября на запрос ЗАКС.Ру.

В ответе комитета на запрос ЗАКС.Ру уточнили, что приглашение получили депутаты всех муниципальных образований, расположенных в Адмиралтейском, Василеостровском и Выборгском районах Петербурга.

Напомним, в ноябре в Петербургские муниципалитеты начали поступать обращения от имени губернатора Александра Беглова с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий некоторых депутатов. Поводом для этого стали нарушения в декларациях, которые по мнению администрации губернатора "не признаны несущественными".

Так, уже лишись мандатов Алексей Касаткин из МО "Васильевский" и Полина Калинина из МО "№7". Еще в ближайшее время совет МО "Гавань" рассмотрит четыре обращения губернатора. Аналогичный запрос поступил и в МО "Морской", с требованием лишить полномочий Ольгу Галкину, но собрание признали несостоявшимся из-за бойкота половины депутатов.

Константин Леньков