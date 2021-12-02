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Новости 16:23

В комздраве заявили о выходе Петербурга на плато по росту заболеваемости COVID-19

фото ЗакС политика В комздраве заявили о выходе Петербурга на плато по росту заболеваемости COVID-19

Руководитель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил о выходе города на плато по уровню распространения коронавирусной инфекции, пишет "Деловой Петербург".

"По числу положительных первичных тестов на прошлой неделе мы не наблюдали существенного роста. Есть и другие симптомы, которые говорят о том, что мы вышли, пусть и на очень высокое, но плато. Какого-то серьёзного роста числа заболевших, нуждающихся в стационарной помощи, мы не ожидаем", - отчитался чиновник.

При этом, отметим, за последние 24 часа в Северной столице на 11% выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19 – до 403 человек. На этом фоне заметно сократилось общее количество больных в ковидных отделениях. Петербуржцев, лечащихся амбулаторно, стало меньше 29 тысяч.

Ранее в оперштабе сообщали о сокращении уровня смертности от COVID-19: в то же время в городе начала расти суточная заболеваемость.


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