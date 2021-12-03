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Новости 10:22

Суд в Кирове взыскал с "навальниста" 341 тысячу рублей за работу силовиков на январском протесте

фото ЗакС политика Суд в Кирове взыскал с "навальниста" 341 тысячу рублей за работу силовиков на январском протесте

Ленинский районный суд Кирова решил взыскать с симпатизирующего Алексею Навальному гражданского активиста Михаила Семёнова 341 477 рублей в пользу местного управления МВД, сочтя его организатором протеста 31 января 2021 года, информирует телеграм-канал "Апология".

Изначально силовики оценивали свой выход на работу в выходной день в 701 тысячу рублей, однако позднее они частично отказались от своих требований.

В октябре свои исковые претензии к Семёнову предъявили УМВД и ЦХиСО Кировской области, в связи с чем основной истец уточнил свои требования. В итоге общая сумма компенсаций снизилась вдвое — на 360 501 рубль.

В начале февраля Семёнов, опять же — как "организатор" протеста — был осуждён на 5 суток административного ареста.


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