В России выявили еще почти 33 тысячи случаев COVID-19, в Петербурге — 2,6 тысяч

В России за последние сутки выявлено 32 930 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии в России зафиксировано 9 736 037 случаев заражения. По официальным данным, на 3 декабря от коронавируса умерли 278 857 россиян: 1 217 летальных исходов зарегистрированы за последние сутки.

Тройка регионов с самой неблагополучной эпидситуацией неизменна. На первом месте Москва: там выявили еще 3 304 случаев COVID-19. На втором — Петербург, где заболели еще 2 609 человек. На третьем месте — Подмосковье, где прибавилось 1 813 зараженных.