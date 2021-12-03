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Новости 12:05

Депутата Рашкина, пережившего операцию на глазу, выписали из больницы

фото ЗакС политика Депутата Рашкина, пережившего операцию на глазу, выписали из больницы

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин выписался из больницы: из-за уголовного преследования у него ухудшились проблемы со здоровьем, в результате чего ему потребовалась срочная операция на глазу, известили в компартии.

2 декабря Следственный комитет по поручению Александра Бастрыкина возбудил уголовное производство о незаконной охоте на лося в отношении Рашкина.

25 ноября коммуниста лишили депутатской неприкосновенности, в связи с чем теперь ему может грозить до 5 лет заключения. Вопрос был поднят на заседании нижней палаты парламента: одним из спикеров был генеральный прокурор Игорь Краснов, который с трибуны заявил, что для привлечения Рашкина к ответственности по статье о незаконной охоте есть все необходимые на то основания.


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