Депутата Рашкина, пережившего операцию на глазу, выписали из больницы

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин выписался из больницы: из-за уголовного преследования у него ухудшились проблемы со здоровьем, в результате чего ему потребовалась срочная операция на глазу, известили в компартии.

2 декабря Следственный комитет по поручению Александра Бастрыкина возбудил уголовное производство о незаконной охоте на лося в отношении Рашкина.

25 ноября коммуниста лишили депутатской неприкосновенности, в связи с чем теперь ему может грозить до 5 лет заключения. Вопрос был поднят на заседании нижней палаты парламента: одним из спикеров был генеральный прокурор Игорь Краснов, который с трибуны заявил, что для привлечения Рашкина к ответственности по статье о незаконной охоте есть все необходимые на то основания.