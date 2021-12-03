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Новости 14:28

Суд отложил рассмотрение апелляции на приговор фигуранту "дворцового дела" Першину

фото ЗакС политика Суд отложил рассмотрение апелляции на приговор фигуранту "дворцового дела" Першину

Петербургский городской суд 3 декабря допросил нового свидетеля по уголовному делу в отношении участника январского митинга Ильи Першина, осужденного на три года колонии за нападение на сотрудника ОМОН, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Алексей Калугин. 

- Допросили свидетеля нового, который сам нашелся и сказал, что прочитал в СМИ об этом деле. Он видел этот момент [столкновения Першина и силовика]. Просто случайный прохожий, который видел, что сотрудник полиции упал, и ударов не было, - рассказал Калугин. 

Адвокат надеется, что с новыми показаниями Першину назначат более мягкое наказание. Он также отметил, что суд отказал в ходатайстве об оглашении расхождений в показаниях потерпевшего и повторного рассмотрения материалов дела с участием специалиста. 

Следующее заседание по рассмотрению апелляции на приговор назначено на 15 декабря. 

Напомним, в сентябре Октябрьский районный суд признал Першина виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК) и приговорил к трем годам колонии. Суд установил, что участник митинга 31 января во время попытки задержания якобы ударил омоновца в область колена, отчего тот упал. Защита считает, что Першин не мог нанести удар. Кроме того, самого удара не видел ни потерпевший, ни его коллеги. 

Константин Леньков


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