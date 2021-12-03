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Выборы 2021

Новости 14:38

Член УИК не узнала свою подпись на протоколе с участка, на котором пытаются отменить итоги выборов

фото ЗакС политика Член УИК не узнала свою подпись на протоколе с участка, на котором пытаются отменить итоги выборов

На заседании Василеостровского районного суда Петербурга 3 декабря допросили члена участковой комиссии № 153 с правом решающего голоса Олесю Гернец в рамках рассмотрения иска экс-кандидатки в депутаты Законодательного собрания от "Справедливой России – За правду" Нэлли Вавилиной об отмене итогов голосования на семи участках в 4-м избирательном округе.  

В суде Гернец заявила, что не работала на выборах в сентябре 2021 года, несмотря на то, что была заявлена в составе комиссии. Никаких денег за работу на участке она также не получала. Суд предоставил ей итоговый протокол, в котором напротив ее фамилии стояла подпись члена комиссии. Гернец сказала, что это не ее подпись, а в момент подписания документа она находилась дома. 

Представитель ответчика Ярослав Егоров (член ТИК № 32) заявил, что это вовсе не подпись, а аббревиатура "заб", что значит "заболела". 

- Мы не отрицаем тот факт, что Гернец отсутствовала, однако мы также не утверждаем, что это является подписью. Это является отметкой, свидетельствующей о том, что указанное лицо отсутствовало, - сказал Егоров. 

Представитель ответчика добавил, что некоторые нарушения при заполнении протокола все же есть, но повлиять на законность документа они не могут. Суд потребовал предоставить решение о включении Гернец в состав УИК № 153. 

На заседании также обсудили участки №№ 190 и 197, расположенные в Покровской больнице и "Ленэкспо", где голосовали больные коронавирусом избиратели. На вопросы Вавилиной о деталях голосования на этих участках ответчик оперативно ответить не смог и предложил сделать перерыв в заседании, чтобы уточнить подробности. Судья предупредил ответчика о возможной ответственности за попытку затянуть рассмотрение иска и назначил следующее заседание на 13 декабря. 

Напомним, сейчас в Василеостровском районном суде рассматривают несколько исков по отмене итогов выборов на участках в 4-м избирательном округе, в котором баллотировалась Вавилина. Кроме того, она намерена подать иск в Городской суд об отмене результатов выборов по всему округу. 

Константин Леньков


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