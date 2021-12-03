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Выборы 2021

Новости 15:25

Памфилова назвала трехдневные выборы в России удобными для избирателей

фото ЗакС политика Памфилова назвала трехдневные выборы в России удобными для избирателей

Глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что трехдневное голосование на выборах в Госдуму в свете эпидемии коронавируса оказалось удобно для избирателей и они ее поддерживают, стенограмму встречи публикует Кремль.

"Трехдневное голосование в нынешних условиях пандемии себя не только полностью оправдало, но и ещё более укрепило себя во мнении избирателей. По всем соцопросам, люди, которые пришли, проголосовали, оценили безопасность и удобство, поддерживают эту форму голосования", - сказала Памфилова.

По ее мнению, комиссии усложнили себе работу, а избиратели "от этого выиграли, им стало проще". Памфилова заявила, что из-за эпидемии число людей, которые захотели проголосовать на дому, резко выросло и на один день голосования усилий комиссий бы не хватило. 

Об электронном голосовании Памфилова отозвалась как об очень перспективной форме волеизъявления. Она подчеркнула, что эта форма не замещает и не подменяет традиционную. При этом Памфилова отметила, что нужно повышать уровень доверия к электронному голосованию, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что система находится под гражданским контролем.

 

фото: пресс-служба Кремля


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