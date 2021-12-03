Петербургские колясочники вынуждены сами чистить улицы от снега, вооружившись "лопатами Беглова"

В Кировском районе Петербурга инвалиды-колясочники вынуждены самостоятельно убирать снег с тротуаров у внутридомовых территорий ввиду того, что коммунальные службы им в этом деле не помогают. Речь идёт о социальном квартале на Ленинском проспекте, где проживают более 300 маломобильных граждан, половина из которых - дети, делится Activatica.

Местные жители, в том числе родители колясочников, рассказывают, что придомовые дорожки у них не чистили с 30 ноября.

"Сегодня мы вышли на мероприятие помочь городу избавиться от залежей снега. Дело в том, что сегодня [3 декабря] очень знаменательный день - Международный день инвалидов. И я думаю, что сегодня наш губернатор и очень высокопоставленные чиновники в разных местах на торжественных мероприятиях говорят всякие правильные слова - о том, какие мы молодцы, как они заботятся о нас, как создают хорошие условия для жизни. А мы им решили показать, как это происходит на самом деле", - делится впечатлениями от происходящего петербурженка Светлана Быстрова.

В инвентаре женщины - знаменитая "лопата Беглова", являющаяся негласным "символом" снежных проблем города.

По словам Быстровой, в плане уборки город разбит на зоны - и там, где кончается ответственность управляющих компаний домов, начинается зона ответственности города. И если УК обязана чистить пандусы для инвалидов, то делает это она вплоть до пешеходных дорожек, примыкающих к дому, а дальше - уже городская зона, то есть ответственность ГУПов.

"Мы три года мучаемся. И зимой, сколько шёл здесь снегопад, они [коммунальщики] практически не появлялись. Я хочу вынести, например, мусор, но я этого сделать не могу, потому что метр от своего пандуса - и я вязну. И мне некому помогать", - резюмировала мысль Светлана Быстрова.

Напомним также, необычайно снежная зима 2019 года, к которой Смольный оказался не готовым, породила мем "лопата Беглова": тогда ещё врио губернатора распорядился выдавать главам районов инструменты, чтобы они лично принимали участие в очистке вверенных им территорий от снега и наледей. Позже сам Беглов с помощниками "под камеры" убирал улицы при помощи лопаты.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале "Activatica"