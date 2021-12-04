Путин: "Единая Россия" на выборах доказала, что по праву является партией-лидером

Президент Владимир Путин обратился к делегатам заключительного этапа съезда "Единой России", поздравив партию с двадцатилетием.

По мнению Путина, "Единая Россия" достойно проявила себя в "достаточно сложных, во многом неординарных условиях избирательной кампании" и "выдержала жесткую, открытую конкурентную борьбу".

"["Единая Россия"] победила уверенно, с солидным преимуществом, вновь доказав, что по праву является партией-лидером, партией народного представительства и парламентского большинства", - убежден Путин.

Путин считает, что единороссы на выборах в Госдуму предложили созидательную программу, в которой все пункты просчитаны и реализуемы. Он поблагодарил их за принятие социальных мер и заявил, что рассчитывает на партию как на "мощную политическую силу". В конце выступления Путин поздравил "Единую Россию" с юбилеем и пожелал успехов и стремления вперед.