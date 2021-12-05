Арестованной в Белоруссии россиянке Софье Сапеге предъявили окончательное обвинение

Россиянке Софье Сапеге, задержанной и арестованной в мае на территории Белоруссии, предъявили обвинение в окончательной редакции. Как сообщила Русская служба "Би-Би-Си", по статье "разжигание вражды" ей грозит до шести лет лишения свободы. Позже отчим россиянки Сергей Дудич подтвердил эти сведения "Интерфаксу". Экстрадиция в Россию станет возможной только после оглашения приговора. Кроме того, Сапегу может помиловать белорусский президент. С октября девушка находится под домашним арестом.

"Она очень подавлена этим обвинением. Рассчитывала на соглашение со следствием, помощь России, экстрадицию, и что дело до суда вообще не дойдет. Но, видимо, что-то пошло не так", - рассказал Дудич.

Напомним, что задержание Софьи Сапеги и ее друга, бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича вызвало международный скандал. Ради того, чтобы достать эту пару молодых людей, причастных к оппозиционному движению, белорусские силовики посадили самолет, летевший из Греции в Литву под предлогом террористической угрозы, которая позже не подтвердилась. Вскоре после ареста Протасевич стал публично раскаиваться, отказываться от своих взглядов и демонстрироваь поддержку курса Александра Лукашенко, беспрерывно правящего уже 27 лет.