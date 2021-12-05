В России учли еще 32,6 тысяч случаев коронавируса, в Петербурге - 2420 новых случаев

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 32 602 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это почти на пятьсот случаев инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 1206 человек (на девять меньше, чем накануне). Сумели поправиться 30 593 пациента.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки прежняя: в Москве 3301 новый больной, в Петербурге – 2420 (на 108 меньше, чем накануне), в Подмосковье – 2096. За прошедшие сутки в Петербурге поправился 961 человек с коронавирусом и скончались 61 (накануне – 57).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.