Врачи рассказали, сколько детских жизней в Петербурге унёс коронавирус

Начиная с апреля 2020 года в СПбГПМУ скончались пять детей с коронавирусом, пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на заявление ректора вуза Дмитрия Иванова.

В то же время главный детский инфекционист Северной столицы, заведующая отделением Детской городской клинической больницы №5 им. Филатова Елена Дондурей отчиталась, что в прошлом году в медучреждении умерли двое детей с COVID-19, а в 2021-м — один.

Иванов добавил, что у всех погибших детей имелись соматологические заболевания и лейкоз.

При этом общего количества несовершеннолетних, которые умерли от последствий инфекции, медики не назвали.

Дондурей отметила, что у детей коронавирусная инфекция протекает тяжелее при наличии следующих патологий: ожирение, заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы.

"Большое количество детей поступают к нам с ангиной. За этот год порядка тысячи детей. Это не очень характерная ситуация. С ОРВИ прошло около 400 детей, что в общем-то характерно. Перегруженности инфекционных клиник нет", — выступил на брифинге Иванов.

Он добавил также, что дети могут болеть коронавирусом так же тяжело, как и взрослые. К ним в медучреждение поступали юные пациенты с 85% поражения лёгких.