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Новости 11:47

В России выявили еще 31 тысячу случаев заражения COVID-19

фото ЗакС политика В России выявили еще 31 тысячу случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 31 096 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 1 040 случаев инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 1 182 человека (на два меньше, чем накануне). Сумели поправиться 34 615 пациентов.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки прежняя: в Москве 2 573 новых больных, в Петербурге – 2 381 (на 31 меньше, чем накануне), в Подмосковье – 2 208. За прошедшие сутки в Петербурге поправилось 3 836 человек с коронавирусом и скончался 51 (накануне – 55).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.


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