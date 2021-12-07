"Единая Россия" приостановит членство Ивана Громова в партии

Петербургское отделение "Единой России" отреагировало на задержание 7 декабря по коррупционному делу бывшего главы Калининского района Ивана Громова.

"Членство Ивана Громова в "Единой России" будет приостановлено", - сообщила пресс-служба партийного отделения.

Решение об этом должны будут утвердить на ближайшем заседании регионального политсовета.

Как ранее написала "Фонтанка", Громову вменяют хищение 250 млн рублей в бытность его главой комитета по информатизации и связи (период 2012-2016 годов). Отметим, что отставка Громова случилась накануне: таким образом, он не успел побыть во главе районной администрации и одного месяца. Предыдущие пять лет он возглавлял администрацию Петроградского района. Его называют человеком, близким к экс-спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову.