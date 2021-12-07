Исполнять обязанности главы Калининского района вместо Громова будет Владимир Ростовский

Временно исполняющим обязанности главы Калининского района Петербурга назначен Владимир Ростовский, следует из данных на сайте Смольного.

Сведения об этом назначении подтвердили в Смольном, передает "Фонтанка.ру". До этого Ростовский был замглавы районной администрации, курировал вопросы городского хозяйства, жилищной политики, ЖКХ, благоустройства, транспорта, содержания дорог, обеспечения экологической безопасности.

Еще вчера главой Калининского района был Иван Громов: 6 декабря он подал в отставку. На следующий день, 7 декабря, его задержали по подозрению в мошенничестве: сообщалось о хищениях на сумму в 250 млн рублей.

На посту главы Калининского района он пробыл меньше месяца: его назначили на эту должность 12 ноября вместо Василия Пониделко, который возглавил комитет по благоустройству. До этого назначения Громов был главой администрации Петроградского района.