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Выборы 2021

Новости 17:54

Пятерых депутатов в Мурманске исключили из "Единой России" за саботаж выборов мэра

фото ЗакС политика Пятерых депутатов в Мурманске исключили из "Единой России" за саботаж выборов мэра

Президиум Генсовета "Единой России" исключил из партии пятерых депутатов горсовета Мурманска за то, что они саботировали выборы мэра города, передает "Коммерсантъ".

По версии партии, Антонина Климова, Леонид Мостовой, Александр Накай, Ирина Ускова и Тамара Прямикова, которая исполняет обязанности мэра Мурманска, оказывали "отрицательное влияние" на парламентариев, что привело к формированию" негативной позиции" по отношению к высшему партийному руководству и региональным органам власти. В итоге депутаты не смогли выбрать градоначальников — мэра и главу администрации — из числа одобренных руководством партии кандидатур.

У "Единой России" большинство в горсовете Мурманска, однако часть единороссов от голосования воздерживалась. Издание считает, что выборы саботировали депутаты, близкие к бывшему мэру Мурманска Алексею Веллеру, сам он влияние на горсовет отрицает.


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