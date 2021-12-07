ЗакС Ленобласти поддержал законопроект о введении QR-кодов в России

Депутаты Заксобрания Ленобласти одобрили федеральный законопроект о введении QR-кодов вакцинированных от коронавируса по всей России, передает РИА "Новости".

В поддержку законопроекта проголосовали 32 депутат. 10 парламентариев выступили против. 47news сообщает, что противники введения сертификатов пикетировали здание ЗакСа, а внутри свои плакаты против QR-кодов вывесили депутаты от КПРФ и "Справедливой России - За правду".

В Госдуму на рассмотрение были внесены два законопроект о введении QR-кодов по всей России: в транспорте и для посещения общественных мест. Согласно первому, сертификат понадобится для посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общепита и розничной торговли. Второй касается введения QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Регионы эту инициативу поддерживают один за другим.