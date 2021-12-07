Городская больница №20 вернется к приему пациентов с неинфекционными заболеваниями

В понедельник 13 декабря петербургская Городская больница №20, расположенная на улице Ленсовета, вновь начнет существлять плановый прием пациентов, страдающих от заболеваний неинфекционной природы. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" объявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Отметим, что помощь коронавирусным больным в городе на сегодняшний день оказывают 18 стационаров, из них 15 - городского подчинения и 3 - федерального.

Инфекционный коечный фонд, составляющий 7 949 мест, свободен в соответствии с нормативом Минздрава на 42,44%. За последние сутки было отмечено 244 госпитализации петербуржцев с симптомами коронавируса и пневмонии. В реанимационных отделениях остается лежать 581 человек, к аппаратам искусственной вентиляции леггих подключены 314 больных.