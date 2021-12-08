Белоруссия добивается экстрадиции задержанной в Петербурге девушки, обвиняемой в призывах к захвату власти

Белоруссия направила России документы с требованием об экстрадиции задержанной в Петербурге гражданки страны, которая обвиняется в создании экстремистского формирования и призывах к захвату власти, информирует пресс-служба СК РБ.

По сведениям белорусского ведомства, 24-летняя жительница Витебска, находясь в РФ, вела три Telegram-канала, которые, по мнению местных властей, распространяли некие экстремистские материалы. Девушка якобы публиковала в них персональные данные граждан, сообщения с призывами к захвату государственной власти и насильственному изменению конституционного строя Белоруссии, "размещала в отношении потерпевших заведомо ложные, порочащие сведения, содержащие обвинение в совершении преступлений".

Как итог, в отношении гражданки Белоруссии на родине был возбуждён целый "букет" уголовных дел: о разжигании розни, клевете, незаконных действиях с персональными данными, руководстве экстремистским формированием и призывах к захвату власти.