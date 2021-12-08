ЗакС одобрил защиту парка Малиновка

Парламент Петербурга 8 декабря единогласно принял за основу поправку в городской закон о зеленых насаждениях общего пользования, согласно которой защитным статусом наделяются почти 2 га в парке Малиновка на востоке города. Этот документ губернатор Александр Беглов внес еще перед собственными выборами 2019 года, однако ЗакС рассмотрел его только сейчас.

Местные жители выступали в защиту этой территории почти 10 лет. Борьба началась после того как РПЦ объявила о плане построить в парке храмовый комплекс, несмотря на то, что в Малиновке уже есть церковь. Жители в ответ собрали более 30 тысяч подписей против застройки и провели множество митингов.

Участвовавший в этих акциях депутат "Яблока" Борис Вишневский заявил с трибуны, что власть наконец-то услышала волю народа.

- Это нечасто бывает. Каждый раз, когда это бывает, это надо, безусловно, приветствовать, - сказал Вишневский.

В последние годы реальных попыток начать строительство в зеленой зоне не предпринималось. Однако фракция "Единая Россия" ежегодно при обсуждении изменений в закон о ЗНОП блокировала поправки оппозиции о наделении участка в парке защитным статусом.

Депутат "Справедливой России" Михаил Амосов напомнил, что его бывшая коллега Надежда Тихонова тоже вносила законопроект о включении территории в Малиновке в перечень ЗНОП, однако рассматривать его не стали.

Бывший спикер городского парламента Вячеслав Макаров обещал, что в Малиновке появится храм. Подробнее о конфликте читайте в материале ЗАКС.Ру.

Сергей Еремеев