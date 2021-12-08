В ЗакСе Петербурга больше не будут читать журналы Burda, "Красивые квартиры" и "Караван историй"

Законодательное собрание Петербурга 8 декабря опубликовало извещение о закупке на подписку и доставку прессы для парламента в 2022 году. После избрания нового созыва интересы читателей из Мариинского дворца к периодике стали скромнее: вместо 99 изданий теперь заказывают только 45.

Судя по техническому заданию закупки, большинство газет и журналов приобретаются для библиотеки. Аппарат ЗакСа желает регулярно получать только 19 изданий, среди которых Forbes, "Деловой Петербург", "Санкт-Петербургские ведомости", "Российская газета", "Вокруг света" и "Идеи вашего дома". Только в библиотеку заказывают, в частности, "Коммерсант", "Новую газету", "МК в Питере", "Ведомости" и "Аргументы и факты".

Максимальная цена закупки составляет 712 тысяч рублей, что более чем на полмиллиона рублей дешевле, чем подписка ЗакСа на прессу в 2021 году. Обитатели Мариинского дворца сэкономили, отказавшись от доставки 44 изданий. Например, нет больше в ЗакСе читателей журнала с выкройками Burda, который ежемесячно доставляли в парламент еще с пятого созыва. Больше не будут для депутатов и сотрудников аппарата выписывать также журналы Elle, "Красивые квартиры", "Моя прекрасная дача", "Домашний очаг", "Караван историй", "Дилетант" и "Эксперт".

Ранее закупку на подписку на прессу объвила администрация губернатора Петербурга. В Смольном желают регулярно читать 53 издания. Годовую подписку в администрации оценили в 1,5 млн рублей. В Кремле на российскую прессу потратят 6,6 млн рублей. Администрацию президента интересуют не только общественно-деловые и специализированные издания, но и глянец - там выписывают "Караван историй", Vogue, Esquire и Tatler.