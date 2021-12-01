Журнал "Садовый дизайн", еловый лапник и скромная Пасха: ноябрьские траты администрации губернатора

В ноябре администрация губернатора Петербурга разместила на портале госзакупок 19 извещений о проведении аукционов на поставку различных товаров и услуг. Максимальная общая стоимость всех закупок составила 19,7 млн рублей. Дороже всего, как обычно, обходится обслуживание здания Смольного института. Кроме этого, в правительстве ищут организаторов трех мероприятий, которые планируют провести уже в 2022 году, а также поставщиков различной бытовой химии за 1,6 млн рублей и пылесосов за 588 тысяч рублей. ЗАКС.Ру изучил, что искали в администрации в последний осенний месяц.

Самым дорогим тендером администрации губернатора в ноябре стал контракт на годовое обслуживание электрооборудования и ремонт различных энергоустановок. На поддержание работоспособности электрощитов и магнитных станций в подвале Смольного готовы выделить до 4,2 млн рублей. Кроме щитовых, исполнитель будет обслуживать оборудование для обогрева кровель и водосточных труб.

Не больше трех миллионов рублей выделят на покупку средств гигиены: туалетной бумаги двух типов, бумажных полотенец и салфеток для сервировки стола. Получить товары надеются до февраля 2022 года.

На мытье окон в главном здании правительства города и каре Смольного монастыря планируют выделить до 1,7 млн рублей. Работы пройдут в три этапа: с апреля по март, июль–август и сентябрь–октябрь 2022 года.

Ежегодную подписку на печатные издания в администрации оценили в 1,4 млн рублей. В 2022 году в Смольном будут читать 53 издания. В прошлом году в перечень интересов чиновников входило на десять изданий меньше. В новом году к стандартному набору из "Ведомостей", "Новой газеты" и журнала "Труд и зарплата" добавили "Садовый дизайн", "Питомник и частный сад" и издания, посвященные госслужбе.

Кроме периодики, Смольный хочет приобрести годовой доступ к онлайн-библиотеке за 828 тысяч рублей. За эту сумму тысяча человек получат возможность скачать 730 книг, а также загрузить 60 книг в аудиоформате, но только на определенные темы: менеджмент, тайм-менеджмент, управление персоналом и личная эффективность.

На ежегодный трехдневный фестиваль "Александровский стяг" выделят до 1 млн рублей. В 2022 году для развития государственно-конфессиональных отношений потребуется 313 флажков формата А5 и три флага побольше. Мероприятие рассчитано на 250 гостей. Согласно техническому заданию, все три дня пройдут в формате выездной экскурсии с остановкой на кофе. В 2021 году фестиваль обошелся в 760 тысяч рублей.

На проведение спартакиады администрация готова потратить до 639 тысяч рублей. Для нее подготовят 52 футболки с символикой мероприятия, каждую из которых оценили в 1,5 тысячи рублей. Первый день мероприятия пройдет на футбольном поле, но чем именно займутся участники, в закупке не указано. В техническом задании упоминают лишь кофе-брейк. Во второй день исполнитель организует для участников выездную экскурсию на 100 человек. Также исполнителю нужно будет подготовить 15 грамот. Каких-либо кубков или других поощрений закупать не стали.

Из ноябрьских закупок на проведение мероприятий бюджетней всего отпразднуют Пасху, на которую выделили 145 тысяч рублей. Требований к исполнителю немного: зал на 100 человек, выступление творческого коллектива не более 50 минут и обед. Прием пищи станет самой дорогой частью мероприятия. Накормить 100 человек в Смольном планируют за 60 тысяч рублей. Выступление артистов оценили на десять тысяч меньше.

На мытье полов и стирку в Смольном готовы потратить больше полутора миллионов рублей. В ноябре разместили два похожих запроса на поставку мыла, стирального порошка, ароматизатора воздуха, пятновыводителя для ковров и прочей бытовой химии на 929 тысяч рублей. В другой закупке искали чистящие средства на 723 тысячи рублей: гель для стирки, моющие жидкости для деревянных полов и средства для борьбы с плесенью.

Ремонт и обслуживание систем очистки воды в комплексе зданий Смольного института в 2022 году обойдется администрации в 982 тысячи рублей. Победителем определили ООО "Водэка".

На дизельное топливо и бензин в 2022 году администрация губернатора выделит до 727 тысяч рублей.

За 19 пылесосов марки Karcher Смольный планирует заплатить до 588 тысяч рублей. Один пылесос Karcher T12/1 оценили в 30 тысяч рублей. Бытовую технику надеются получить не позднее середины февраля 2022 года.

Из других хозяйственных нужд в администрации ищут еловый лапник за 157 тысяч рублей, набор сантехнических кранов за 152 тысячи рублей, а также грузовые тележки на колесах за 51 тысячу рублей и различные коробы для электрооборудования за 46 тысяч рублей. Аукцион на поставку распределительных коробок признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок от исполнителей.

Самой дешевой закупкой в ноябре стала поставка питьевой воды. На полгода Смольному потребуется 2200 бутылок негазированной воды. На них готовы потратить до 34 тысяч рублей. Одну бутылку оценили в 15 рублей. Поставщиком признали индивидуального предпринимателя Акимова Никиту Алексеевича.

Напомним, в октябре администрация разместила 33 закупки на сумму, почти в два раза большую, чем в этом месяце — 40,5 млн рублей.

Константин Леньков