Коммунисты во главе с Зюгановым внесли в Госдуму законопроект об отмене дистанционного голосования

Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла на рассмотрение Государственной думы законопроект об отмене возможности проводить дистанционное электронное голосование (ДЭГ), информирует "Интерфакс".

"Предлагается до завершения формирования полноценной системы дистанционного электронного голосования, обеспечивающей на программно-техническом, организационном и правовых уровнях реализацию всех основополагающих принципов выборов, исключить действие соответствующих положений Федеральных законов", - указывается в пояснительной записке к инициативе.

По мнению коммунистов, на последних выборах в парламент электронное голосование обнажило "серьёзные недостатки" в электоральной системе. Они также напомнили, что глава ЦИК Элла Памфилова частично согласилась с тем, что в Москве имелись недочёты в работе ДЭГ.

В сентябре КПРФ провела митинги против итогов выборов в Госдуму. Коммунисты выступали против результатов ДЭГ, из-за которых кандидаты от партии резко уступили на выборах в федеральный парламент соперникам из "Единой России".

Представители КПРФ уже пробовали оспорить в судах отмену ДЭГ, однако их попытки потерпели неудачу.