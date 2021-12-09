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Новости 14:20

Суд утвердил приговор участнику январского протеста, распылившему перцовый баллончик в лицо бойцу ОМОН

фото ЗакС политика Суд утвердил приговор участнику январского протеста, распылившему перцовый баллончик в лицо бойцу ОМОН

В ходе рассмотрения апелляции Московский городской суд утвердил приговор фигуранту "дворцового дела" Александру Федерякову, уведомляет "ОВД-Инфо"*.

Мужчину обвинили в нападении на бойца ОМОН (ч. 1 ст. 318 УК РФ) во время протестной акции 23 января: по версии следствия, он распылил перцовый баллончик в лицо силовику. Свою вину в инкриминируемом правонарушении Федеряков не признал.

Прокуратура настаивала на 4 годах заключения, однако в августе участника протеста приговорили к 1,5 годам колонии.

Федерякова задержали в Москве 31 марта. На следующий день Пресненский райсуд отправил его в СИЗО.

*Минюст внёс проект в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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