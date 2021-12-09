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Новости 16:17

Путин о пытках в колониях: Следил за информацией, нужно внимательно с этим разобраться

фото ЗакС политика Путин о пытках в колониях: Следил за информацией, нужно внимательно с этим разобраться

Владимир Путин проводит ежегодную встречу с членами Совета по правам человека. Среди прочих тем, которые уже успели обсудить общественные деятели с главой государства, была в том числе наиболее резонансная - о пытках в российских тюрьмах.

Вопрос подняла правозащитница Ева Меркачева, предложившая законодательно закрепить наказание за истязание людей - с тем, чтобы фигуранты разбирательств не подпадали в итоге под действие статьи о превышении полномочий.

"Следил за информацией, нужно внимательно с этим разобраться. Центральный аппарат Следственного комитета как раз проводит следствие по вопросам, которые стали известны, в рамках уже возбуждённых уголовных дел. Совет Федерации уже начал работать по внесению изменений в законодательство, закрепляющих само понятие состава преступления "пытки". Такая работа уже идет, над этим работают", - сказал Путин.

Напомним, в октябре основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что правозащитному проекту удалось вывезти из России свыше 40 гигабайт видео, документов и фотографий, которые содержат сведения о пытках в колониях в Иркутской, Саратовской и Владимирской областях. Вскоре правозащитники опубликовали первую часть видео с пытками, предположительно в туберкулёзной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Затем появились ещё несколько частей.

После этого стало известно, что глава УФСИН по Саратовской области подал в отставку. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел об изнасилованиях.


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