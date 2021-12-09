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Выборы 2021

Новости 19:07

Суд отказался отменять итоги выборов на участке с "двойным протоколом"

фото ЗакС политика Суд отказался отменять итоги выборов на участке с "двойным протоколом"

Ленинский районный суд Петербурга 8 декабря отказал в удовлетворении иска члена участковой комиссии № 49 с правом решающего голоса от партии "Яблоко" Александра Багышова об отмене итогов выборов депутатов Государственной думы на участке. Багышов считает, что результаты голосования могли быть изменены в пользу кандидата "Единой России" Сергея Соловьева

Согласно выданной Багышову копии итогового протокола после подсчета голосов утром 20 сентября, на участке № 49 кандидат Соловьев опережал "яблочника" Бориса Вишневского лишь на 31 голос. Позже в ГАС "Выборы" появились совсем другие числа  за единоросса якобы проголосовало 588 человек, а за Вишневского  33. В УИК это объяснили технической ошибкой. 

На предыдущем заседании 1 декабря суд изучил видеозаписи с камер на участке. По словам Багышова, на записи видно, что никакого другого подсчета бюллетеней на участке не проводилось, однако сомнений в итогах голосования у судьи Александра Батогова это не вызвало. 

Истец рассказал ЗАКС.Ру, что пока не решил, будет ли оспаривать решение районного суда.

По итогам выборов в Центральном избирательном округе представителем Петербурга в Госдуме избрали экс-депутата Законодательного собрания Сергея Соловьева. По данным ГАС "Выборы", его кандидатуру поддержали более 55 тысяч человек. Его соперник от "Яблока" Борис Вишневский набрал 37 тысяч голосов. Он переизбирался в петербургский парламент по списку партии. 

Константин Леньков


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