ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:47

В России выявили еще 30,8 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 2,2 тысячи

фото ЗакС политика В России выявили еще 30,8 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 2,2 тысячи

В России за последние сутки выявлено 30 873 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии выявлено 9 956 679 случаев заболевания. По официальным данным, к 10 декабря от коронавируса умерли 287 180 россиян: 1176 летальных исходов добавлены в статистику за последние сутки.

Тройка регионов с самой неблагополучной эпидситуацией неизменна. В Москве заболели еще 3477 человек. В Петербурге выявили 2267 новых случаев заражения. В Подмосковье насчитали еще 1712 заболевших.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама