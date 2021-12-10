В России выявили еще 30,8 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 2,2 тысячи

В России за последние сутки выявлено 30 873 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии выявлено 9 956 679 случаев заболевания. По официальным данным, к 10 декабря от коронавируса умерли 287 180 россиян: 1176 летальных исходов добавлены в статистику за последние сутки.

Тройка регионов с самой неблагополучной эпидситуацией неизменна. В Москве заболели еще 3477 человек. В Петербурге выявили 2267 новых случаев заражения. В Подмосковье насчитали еще 1712 заболевших.