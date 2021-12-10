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Новости 15:28

В Петербурге госпитализировали 387 человек с COVID-19 за сутки

фото ЗакС политика В Петербурге госпитализировали 387 человек с COVID-19 за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки госпитализировали 387 человек с коронавирусом, следует из перечня эпидемиологических показателей Смольного.

По данным Смольного, на лечении в больницах города остаются 5 793 человека с COVID-19 и пневмониями. Из них 548 — в реанимации, 299 человек подключены к аппаратам ИВЛ. В Петербурге развернуто 7 949 инфекционных коек. 

Амбулаторно лечение от коронавируса проходит 27 251 петербуржцев. Из них 399 не получают бесплатных лекарств на дому. На карантине остаются 3 173 человека.

Полностью завершили цикл вакцинации от коронавируса 2 390 520 петербуржцев. В городе есть запас вакцины в 713 017 доз.


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