Горсуд подтвердил аннулирование выдвижения Фатьяновой на выборах в ЗакС

Санкт-Петербургский городской суд 10 декабря отказал в иске экс-кандидатки в депутаты в Законодательное собрание Ирины Фатьяновой к Территориальному избиркому № 18, который аннулировал ее выдвижение из-за связи с экстремистской организацией, сообщил ЗАКС.Ру юрист Михаил Уваров.

Фатьянова считает неправомерным аннулирование ее выдвижения из-за сотрудничества со структурами политика Алексея Навального. В тот момент, когда чены ТИК голосовали против ее участия в выборах, решение суда о признании организаций оппозиционера экстремистскими еще не вступило в законную силу. Кроме того, персонально в отношении Фатьяновой никаких подобных решений не выносилось.

По словам Уварова, прокуратура посчитала, что решения суда лично по Фатьяновой не требуется, так как ее считают одним из организаторов экстремистской организации, а персональные решения нужны лишь в отношении участников.

Истица намерена оспорить отказ в Третьем кассационном суде общей юрисдикции.

Ирина Фатьянова шла на выборы самовыдвиженкой — "Яблоко" не стало выдвигать ее кандидатуру, несмотря на договоренности с руководством регионального бюро парти. За время подписной кампании Фатьяновой удалось собрать более 4,5 тысяч подписей. В бюллетень она так и не попала из-за закона, принятого летом 2021 года, который ограничивает права граждан, связанных с деятельностью экстремистской организации. В июле 2021 года члены ТИК № 18, который организовывал выборы в Законодательное собрание по 3-му избирательному округу, получив письма от прокуратуры и Минюста о связях Фатьяновой и петербургского штаба Навального*, приняли решение об аннулировании ее статуса как выдвинутого кандидата.

Ирина Фатьянова покинула Россию в ноябре из-за риска уголовного преследования по делу о создании экстремистской организации, по которому разыскивают бывших руководителей структур Навального.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

Константин Леньков