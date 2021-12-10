ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:21

Горсуд подтвердил аннулирование выдвижения Фатьяновой на выборах в ЗакС

фото ЗакС политика Горсуд подтвердил аннулирование выдвижения Фатьяновой на выборах в ЗакС

Санкт-Петербургский городской суд 10 декабря отказал в иске экс-кандидатки в депутаты в Законодательное собрание Ирины Фатьяновой к Территориальному избиркому № 18, который аннулировал ее выдвижение из-за связи с экстремистской организацией, сообщил ЗАКС.Ру юрист Михаил Уваров. 

Фатьянова считает неправомерным аннулирование ее выдвижения из-за сотрудничества со структурами политика Алексея Навального. В тот момент, когда чены ТИК голосовали против ее участия в выборах, решение суда о признании организаций оппозиционера экстремистскими еще не вступило в законную силу. Кроме того, персонально в отношении Фатьяновой никаких подобных решений не выносилось.  

По словам Уварова, прокуратура посчитала, что решения суда лично по Фатьяновой не требуется, так как ее считают одним из организаторов экстремистской организации, а персональные решения нужны лишь в отношении участников. 

Истица намерена оспорить отказ в Третьем кассационном суде общей юрисдикции. 

Ирина Фатьянова шла на выборы самовыдвиженкой — "Яблоко" не стало выдвигать ее кандидатуру, несмотря на договоренности с руководством регионального бюро парти. За время подписной кампании Фатьяновой удалось собрать более 4,5 тысяч подписей. В бюллетень она так и не попала из-за закона, принятого летом 2021 года, который ограничивает права граждан, связанных с деятельностью экстремистской организации. В июле 2021 года члены ТИК № 18, который организовывал выборы в Законодательное собрание по 3-му избирательному округу, получив письма от прокуратуры и Минюста о связях Фатьяновой и петербургского штаба Навального*, приняли решение об аннулировании ее статуса как выдвинутого кандидата.

Ирина Фатьянова покинула Россию в ноябре из-за риска уголовного преследования по делу о создании экстремистской организации, по которому разыскивают бывших руководителей структур Навального. 

 

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена. 

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

 

Константин Леньков

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама