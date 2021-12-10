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Новости 17:54

Дело Резника начнут рассматривать по существу 17 декабря

фото ЗакС политика Дело Резника начнут рассматривать по существу 17 декабря

В Октябрьском районном суде Петербурга 10 декабря прошло предварительное слушание по уголовному делу в отношении экс-депутата Законодательного собрания Максима Резника. Суд начнет рассмотрение дела по существу 17 декабря, сообщил ЗАКС.Ру адвокат бывшего парламентария Михаил Пашинский. 

Резника обвиняют в покупке 18,2 граммов запрещенного растительного вещества для личного употребления (ч. 1 ст. 228 УК). По этой статье ему грозит лишение свободы до трех лет. 

Резника задержали на следующий день после объявления выборов депутатов Законодательного собрания. Находясь под домашним арестом, он не смог принять в них участие из-за запрета следователя допустить к нему нотариуса, чтобы подготовить документы для выдвижения. Уже после голосования, 21 сентября, Горсуд признал незаконным запрет на общение с нотариусом. 


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