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Новости 10:26

Свыше 2,4 млн петербуржцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса

фото ЗакС политика Свыше 2,4 млн петербуржцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса

По состоянию на 12 декабря в Петербурге полный курс вакцинации от COVID-19 завершили более 2,4 млн горожан, информирует пресс-служба Смольного.

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов отметил, что эпидемическая ситуация в городе остаётся напряжённой, но контролируемой, уровень госпитализаций постепенно стабилизируется. В связи с этим на прошлой неделе сразу несколько крупных ковидных стационаров вернулись к "допандемийному" режиму работы.

"В полном объёме восстановлено оказание плановой медицинской помощи в основном корпусе Госпиталя для ветеранов войн. Всего в городе развёрнуто 7 949 инфекционных коек, из них свободно 28,5%", - высказался по случаю Беглов.

В очередной раз губернатор обратился к петербуржцам, ещё не прошедшим вакцинацию, сделать прививку.

Резюмируя, Беглов подчеркнул, что на протяжении всех новогодних праздников будут открыты 180 пунктов вакцинации - исключения составят лишь 31 декабря, 1 и 7 января.


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