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Новости 14:30

Из более чем 5,5 тысячи петербуржцев, лежащих в COVID-стационарах, в реанимации находятся 549 человек

фото ЗакС политика Из более чем 5,5 тысячи петербуржцев, лежащих в COVID-стационарах, в реанимации находятся 549 человек

В Смольном представили обновлённую городскую ковидную статистику. Сводные данные приведены в эпидемической справке.

Так, по состоянию на 12 декабря в Северной столице зафиксировано 2 012 новых случаев заражения граждан коронавирусом, вылечились при этом 1 283 человека, умерли 63.

Для заболевших доступно 7 949 мест в инфекционных стационарах города, коечный фонд свободен 46,71%.

На лечении в больницах на данный момент находятся 5 603 петербуржца с COVID-19 и пневмониями, из них в реанимации лежат 549 человек, а на аппаратах ИВЛ - 304. Всего за минувшие сутки в городские медучреждения поступили 290 пациентов, выписаны при этом 424.


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