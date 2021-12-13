Новым врио главы Калининского района стал Сергей Петриченко

Временно исполняющим обязанности главы администрации Калининского района Петербурга стал Сергей Петриченко, следует из обновленной информации на сайте Смольного.

Всего неделю назад на этот пост был назначен Владимир Ростовский, а Петренко был указан как первый замглавы. Теперь Петренко стал врио главы, а Ростовский - замглавы. Кроме того, Петриченко указан первым замглавы администрации Невского района.

Еще недавно главой Калининского района был Иван Громов: 6 декабря он подал в отставку. На следующий день, 7 декабря, его задержали по подозрению в мошенничестве: сообщалось о хищениях на сумму в 250 млн рублей.

На посту главы Калининского района Громов пробыл меньше месяца: его назначили на эту должность 12 ноября вместо Василия Пониделко, который возглавил комитет по благоустройству. До этого назначения Громов был главой администрации Петроградского района.

С 2018 по 2021 год Петриченко работал заместителем главы Невского района. До этого - природоохранным прокурором Ленинградской области.