Лукашенко впервые за 25 лет поменял главу Центризбиркома

В Белоруссии состоялась перестановка на посту главы Центральной избирательной комиссии, о чем сообщил официальный правительственный Telegram-канал "Пул первого". Вместо Лидии Ермошиной, которая ассоциировалась с регулярными победами Александра Лукашенко на выборах и работала на своем месте с декабря 1996 года, ЦИКом стал руководить Игорь Карпенко. Назначенец до того возглавлял Министерство образования.

Срок полномочий Ермошиной истекал в конце месяца. Для того, чтобы сохранить ее на посту, требовалось изменениее законодательства. Провести еще одну избирательную кампанию она была не против.

"В принципе, да, готова. Я готова к любому решению", - приводит ее ответ агентство Sputnik.

Отметим, что наиболее скандальные выборы в Белоруссии имели место прошлым летом. Правящий с 1994 года Лукашенко набрал 80% голосов, что вызвало беспрецедентные акции протеста в стране. Под предлогом пандемии на участки запретили присутствовать наблюдателям, а наиболее популярные оппозиционеры перед выборами оказались либо в заключении, либо в вынужденной эмиграции.