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Новости 13:24

"Адмиралтейские верфи" хотят отсудить у "Балтийского завода" полтора миллиарда рублей

фото ЗакС политика "Адмиралтейские верфи" хотят отсудить у "Балтийского завода" полтора миллиарда рублей

В Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти зарегистрировали иск, поданный "Адмиралтейскими верфями" к "Балтийскому заводу". Оба хозяйствующих субъекта входят в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Сумма исковых претензий составляет 1,51 млрд. Суть конфликта не уточняется, официальных комментариев по делу представители обеих сторон процесса не дают.

Как пишет газета "Деловой Петербург" со ссылкой на свой источник, который не стал вдаваться в детали, разбирательство возникло вокруг строительства ледокола "Виктор Черномырдина". Работа над созданием судна начиналась в 2012 году на "Балтийском заводе", но спустя пять лет перешла в руки АО "Адмиралтейские верфи". Самый крупный в мире дизель-электрический ледокол ввели в эксплуатацию прошлой осенью.


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