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Новости 14:52

Бельский вновь стал самым упоминаемым в СМИ спикером регионального парламента

фото ЗакС политика Бельский вновь стал самым упоминаемым в СМИ спикером регионального парламента

Мониторинговая компания "Медиалогия" опубликовала новое исследование, посвященное присутствию в СМИ глав региональных Законодательных собраний России. По результатам ноября спикер петербургского парламента Александр Бельский сохранил свое лидерство в общем зачете, доставшееся ему месяцем ранее. На втором месте также задержался Юрий Бурлачко, председательствующий в ЗакСе Краснодарского края. Замкнул тройку, вытеснив с главу законодательной ветви власти Нижегородской области Евгения Люлина, спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

На этот раз успех Бельскому принесло выступление по поводу поименного голосования депутатов в Мариинском дворце. На его высокую позицию в рейтинге повлияло также медиаосвещение рабочей поездки в Белград, где он в составе петербургской делегации открыл памятник князю Александру Невскому.


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 

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