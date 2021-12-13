Суд допросил членов ТИК по иску Вавилиной об отмене итогов выборов

В Василеостровском районном суде Петербурга 13 декабря допросили трех свидетелей по иску экс-кандидатки в депутаты Законодательного собрания по 4-му округу от "Справедливой России - За правду" Нэлли Вавилиной к семи участковым избирательным комиссиям. Истица полагает, что итоги голосования на восьми участках в Василеостровском районе якобы могли сфальсифицировать.

Член ТИК № 33 с правом совещательного голоса (ЧПСГ) Надежда Астанина рассказала, что заметила возле участка № 124 трёх людей, которые возвращались с надомного голосования с тремя урнами. Поскольку, по ее мнению, группа для голосования должна быть больше, она решила пройти на участок и ознакомиться с урнами. Снимать ящики для бюллетеней ей запретили. Кроме того, по ее наблюдениям, некоторым избирателям выдавали бюллетени без подписи председателя. На ее требования ознакомиться с избирательной документаций члены комиссии отказывали.

Она добавила, что во время надомного голосования УИК допустила ошибки при заполнении документации. Например, на некоторых актах было недостаточное количество подписей членов комиссии. По словам Астаниной, при рассмотрении жалобы в территориальном избиркоме на нарушения УИК № 124 председатель ТИК Марина Дмитриева предложила "депремировать" председателя участкового избиркома, хотя часть комиссии настаивала на отмене результатов голосования на участке. В итоге поддержали вариант Дмитриевой, но в опубликованном решении слова "депремировать" не оказалось.

Член территориального избиркома № 33 с правом решающего голоса (ЧПРГ) Сергей Алимов посещал комиссию № 124 18 и 19 сентября. Ему также не давали должным образом изучить книги избирателей, несмотря на статус ЧПРГ. Председатель комиссии Владимир Шушкин отходил от Алимова на три метра и с такого расстояния показывал книги избирателей. Нормально ознакомиться с документацией ЧПРГ смог только на следующий день, 19 сентября, - после того как ТИК удовлетворила жалобу Алимова.

Алимов также обратил внимание на скорость членов комиссии при надомном голосовании. По данным ГАС "Выборы", на участке № 124 проголосовать дома решили 242 человека.

— Поскольку у меня есть многолетний опыт голосования вне помещения для голосования, меня очень удивила эта цифра. Мне просто стало интересно, как люди смогли 242 человека захватить в один день надомного голосования. <...> По моей практике рекордная скорость - это 10 минут на одного избирателя. Быстрее не бывало никогда, - рассказал Алимов.

Все трое допрошенных свидетелей рассказали о подозрительных результатах голосования на временном участке № 2306, расположенном в городском наркологическом диспансере. Астанина отметила, что количество бюллетеней по выборам депутатов в Государственную думу почти совпадало с количеством выданных бюллетеней по выборам в Законодательное собрание по одномандатному округу, что подразумевало, что в тот момент на лечении находились исключительно жители округа, что Астаниной показалось странным, поскольку в этом медучреждении лечение проходят петербуржцы со всего города. Член ТИК № 33 с правом решающего голоса Валерия Седова на заседании, как и ее коллеги, выразила сомнение в итогах голосования в больнице.

- Так случилось, что в этой больнице мой знакомый находился. Это хорошая больница. Туда очень непросто попасть. Конечно, там не какие-то случайные люди с Васильевского острова, - добавила Седова.

Суд продолжит рассмотрение иска 22 декабря. На следующем заседании участники суда ознакомятся с видеозаписями с участков.

Напомним, экс-кандидатка в депутаты Заксобрания от "Справедливой России - За правду" Нэлли Вавилина пытается отменить результаты выборов в 4-м округе. В ближайшее время она намерена подать иск в Городской суд об отмене результатов выборов в округе. По итогам голосования депутатом стал единоросс Константин Чебыкин.

Константин Леньков