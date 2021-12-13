Петербургскому экс-полицейскому дали условный срок за нанесение побоев

Московский районный суд Петербурга назначил трехлетний условный срок экс-полицейскому Шахину Аллахвердиеву, работавшему в отделе № 29, сообщает глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Бывшего силовика, как гласит сообщение, судили за применение насилия к петербуржцу, который отказывался давать ему взятку за проживание нескольких мигрантов в своей квартире.

Весной 2018 года Аллахвердиев пытался проникнуть в квартиру к потерпевшему, который отказывался пускать гостя и выражал готовность вместо этого проследовать в участок. В результате визитер выломал дверь и избил мужчину. В отделе последнему оформили хулиганство.

"В приговоре устоял лишь эпизод с применением насилия, по другим Аллахвердиев избежал наказания из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности", - отмечает Чиков.

Осужденному, помимо условного срока, запретили в течение двух лет работать в силовых структурах.