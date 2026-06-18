В Петербурге экс-майора МВД приговорили к 6,5 года колонии за мошенничество

Петроградский районный суд 17 июня приговорил бывшего майора полиции Антона Фадеева к 6,5 года колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Суд установил, что Фадеев получил 19 млн рублей от двух граждан, угрожая им уголовным делом.

В период с 21 сентября 2020 года по 21 апреля 2022 года Фадеев вел предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении некоего человека по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Будучи майором полиции, Фадеев решил использовать свое служебное положение и путем обмана получить деньги от двух граждан, которые не являлись подозреваемыми по данному делу.

Полицейский встретился с доверенным лицом двух пострадавших и сообщил ему, что планирует привлечь их к уголовной ответственности. Он пообещал не возбуждать дело за 20 млн рублей. Позже цена снизилась до 14 млн рублей. В период с сентября по ноябрь 2020 года Фадеев получил указанную сумму. С ноября по декабрь 2021 года полицейский решил повторить обман и получил еще 5 млн рублей. При этом он знал, что в материалах дела отсутствуют основания для привлечения пострадавших к уголовной ответственности.

Фадеева также оштрафовали на 1,5 млн рублей и запретили работать в правоохранительных органах и на государственной службе сроком на 2,5 года. Бывшего силовика лишили звания майора полиции.

В середине мая суд приговорил к 8 годам колонии и штрафу в размере 20 млн рублей бывшего главу 43-го отдела полиции по Петроградскому району. Ему и его сообщнику вменяли посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК). Суд установил, что экс-сотрудник МВД договорился с неустановленными лицами о принятии положительного решения по их уголовному делу за взятку.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру