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Новости 17:16

Суд и Вавилина ждут избирательную документацию из красной зоны

фото ЗакС политика Суд и Вавилина ждут избирательную документацию из красной зоны

На заседании Василеостровского районного суда Петербурга 13 декабря по иску экс-кандидатки в депутаты Законодательного собрания по 4-му округу от "Справедливой России - За правду" Нэлли Вавилиной об отмене итогов голосования судье снова не удалось получить документы участковой избирательной комиссии № 197, которая располагалась на территории Покровской больницы. 

На вопрос судьи Александра Валентова о том, как можно получить акты и другие избирательные документы с участка № 197, представитель ответчика Ярослав Егоров ответил, что вся документация хранится в особом режиме и проходит специальную обработку, а итоговые протоколы могут быть переданы только "телекоммуникационным путём". Можно ли передать остальные бумаги тем же способом, он затруднился ответить. 

Суд попытается самостоятельно истребовать необходимые документы у УИК № 197. Следующее заседание назначено на 22 декабря. 

Напомним, Вавилина пытается оспорить итоги выборов депутатов Законодательного собрания по 4-му округу, расположенному в Василеостровском районе. По итогам выборов от этой территории в парламент избрался кандидат от "Единой России" Константин Чебыкин

Константин Леньков


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Упоминаемые персоны
Вавилина Нэлли Юрьевна 

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