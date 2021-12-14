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Новости 11:42

Петербург обогнал Москву по числу новых выявленных случаев коронавируса

фото ЗакС политика Петербург обогнал Москву по числу новых выявленных случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 28 343 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 1 215 случаев инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 1 145 человек (на 24 больше, чем накануне). Сумели поправиться 34 084 человека.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки прежняя: в Петербурге – 1 989 новых больных (на 21 больше, чем накануне), в Москве – 1 976, в Подмосковье – 1 945. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 3 098 человек с коронавирусом и скончались 62 (накануне – 60).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.


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