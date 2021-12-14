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Новости 15:15

На Новый год в Псковской области разрешили провести салюты и ярмарки

фото ЗакС политика На Новый год в Псковской области разрешили провести салюты и ярмарки

Правительство Псковской области решило на период проведения главного зимнего праздника смягчить действующие противоэпидемические ограничения. Об этом через свой аккаунт в Instagram сообщил губернатор Михаил Ведерников.

"В новогоднюю ночь время работы общепита будет продлено до 02:00, будут разрешены ярмарки, без уличных концертов на организованных сценах. Будут праздничные новогодние салюты", - объявил чиновник.

Отметим, что систему QR-кодов об иммунитете к коронавирусу для посещения общественных мест в регионе запустили с 30 октября. Ежедневно фиксируемая заболеваемость граждан инфекцией плавно снижается в течение последнего месяца: если в середине ноября в сутки выявляли более 280 случаев, то 14 декабря их учли только 172.


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