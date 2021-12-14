В Смольном поговорили о возможности запуска второй линии производства на заводе Hyundai

В Смольном состоялась встреча петербургского градоначальника Александра Беглова с главой комитета северного экономического сотрудничества при президенте Южной Кореи Пак Чонсу.

Речь зашла в том числе о возможности запуска новой линии производства на автомобильном заводе Hyundai.

"В прошлом году исполнилось десять лет заводу Hyundai. Он стал вторым по объему производства в российском автомобилестроении. За эти годы с конвейера сошло более 2,4 млн автомобилей. Несмотря на пандемию, завод одним из первых вернулся к работе в три смены", - открыл дискуссию Беглов.

В свою очередь Пак Чонсу поблагодарил Смольный за поддержку корейского автоконцерна, сообщив, что страна готова наращивать мощности в России.

"При поддержке Генерального консульства врачам 20-й Городской клинической больницы передавались корейские национальные продуктовые наборы. Генеральный консул вашей страны посетил Центр городских волонтёров и передал Фонду продовольствия "Русь" 130 наборов корейских продуктов для малообеспеченных семей", - резюмировал Беглов.

Поговорили чиновники также о сотрудничестве в сфере судостроения и судового оборудования.