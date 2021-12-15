Беглов назначил школьникам премии за успехи в международных и российских олимпиадах

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал документ, согласно которому Смольный обязуется премировать школьников, занимающих призовые места на международных и российских олимпиадах, делится пресс-служба городской администрации.

Так, школьникам, ставшим победителями международной олимпиады в составе сборной команды России и обучавшимся по основным общеобразовательным программам на момент проведения олимпиады, полагается по 200 тысяч рублей.

Школьникам-призёрам международной олимпиады в составе российской сборной, обучавшимся по основным общеобразовательным программам на дату проведения состязания, также будет предоставлена премия в размере 200 тысяч рублей.

Победителям заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, обучавшимся по основным общеобразовательным программам на момент проведения олимпиады, в равной степени предоставят 200 тысяч рублей.

Наконец, призёров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, обучавшимся по основным общеобразовательным программам на момент проведения турнира, премируют 100 тысячами рублей.

Всего на поощрение школьников из бюджета города выделено 31,7 млн рублей.