Белорусу, участвовавшему в петербургском протесте 31 января, назначили штраф за оскорбление силовика

Участвовавший в петербургском протесте в поддержку Алексея Навального 31 января гражданин Белоруссии Олег Климчук получил штраф в размере 20 тысяч рублей за оскорбление сотрудницы полиции (ст. 319 УК РФ), уведомляет "ОВД-Инфо"*.

Обвинение запрашивало для молодого человека 30 тысяч рублей штрафа.

Климчука задержали в ходе протестной демонстрации 31 января и доставили в отдел полиции по Красногвардейскому району, где он якобы нецензурно оскорбил участковую Е. Н. Деменкову.

Постфактум акции Климчук провёл 8 суток в спецприёмнике, а затем отпущен под подписку о невыезде.

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