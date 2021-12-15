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Новости 12:57

Белорусу, участвовавшему в петербургском протесте 31 января, назначили штраф за оскорбление силовика

фото ЗакС политика Белорусу, участвовавшему в петербургском протесте 31 января, назначили штраф за оскорбление силовика

Участвовавший в петербургском протесте в поддержку Алексея Навального 31 января гражданин Белоруссии Олег Климчук получил штраф в размере 20 тысяч рублей за оскорбление сотрудницы полиции (ст. 319 УК РФ), уведомляет "ОВД-Инфо"*.

Обвинение запрашивало для молодого человека 30 тысяч рублей штрафа.

Климчука задержали в ходе протестной демонстрации 31 января и доставили в отдел полиции по Красногвардейскому району, где он якобы нецензурно оскорбил участковую Е. Н. Деменкову.

Постфактум акции Климчук провёл 8 суток в спецприёмнике, а затем отпущен под подписку о невыезде.

*Минюст внёс проект в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов


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