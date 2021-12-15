Совфед одобрил законопроект о расширении полномочий полиции

Совет Федерации одобрил законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции, который, в том числе, дает им право вскрывать машины и оцеплять места массовых мероприятий, передает "Интерфакс".

В Госдуме заявляли, что эти полномочия уже есть у сотрудников Росгвардии, так что права ведомств приводятся в соответствие.

Если законопроект вступит в силу, полицейские смогут вскрывать автомобили, если нужно спасти чью-то жизнь, предотвратить преступление, изъять оружие или наркотики, проверить сообщение об угрозе теракта или установить обстоятельства несчастного случая. Также полицейские получат это право при массовых беспорядках или ЧС, если вскрытие понадобится для обеспечения общественной безопасности.

Прежде чем вскрыть машину, полицейский будет обязан представиться, предъявить по требованию владельца или тех, кто находится в машине, служебное удостоверение, а также объяснить, на каком основании он собирается вскрыть машину. Исключение составят случаи, когда промедление создает угрозу жизни и здоровью граждан или самого сотрудника полиции.Если собственник автомобиля при вскрытии не присутствовал, полиция должна будет его проинформировать о произошедшем в течение ближайших 24 часов. После вскрытия полиция должна будет обеспечить меры, чтобы в машину не проникли посторонние — до прибытия собственника.

Также законопроект уточняет формулировки в статье закона "О полиции", которая регулирует право полиции проникать в квартиры, жилые дома, здания, на земельные участки и территории. В новой редакции полицейские смогут это делать в том случае, если в помещении находится человек без процессуального статуса, совершивший вероятное преступление: на него могут указать потерпевшие или очевидцы.

Кроме того, законопроект наделяет полицейских правом оцеплять места происшествий и участков местности, в том числе массовых мероприятий. Оцеплять территории будут по новому основанию — если никак иначе нельзя предотвратить угрозу жизни и здоровью граждан. В оцепление могут включаться не только отдельные здания и участки местности, но и территории. Их максимальный размер не уточняется.

Также в законопроекте разъясняется, что полицейские могут временно ограждать места проведения публичных и массовых мероприятий и обозначать такие места доступными средствами — в том числе визуальными.