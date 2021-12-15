Количество свободных мест в петербургских COVID-стационарах сократилось до 33%

На фоне роста суточных госпитализаций в Петербурге заметно сократилось число свободных коек в ковидных стационарах города — с 43,65% до 33,27%, говорится в эпидемической выписке Смольного от 15 декабря.

За последние 24 часа в больницы с диагнозом "коронавирусная инфекция" попали 386 человек. Прирост новых пациентов составил 24%. Выписали при этом 374 пациента — почти в пять раз больше, чем 14 декабря.

В ковидных отделениях лежат 5864 петербуржцев. В реанимации находятся 575 пациентов, на ИВЛ — 333 больных.

Амбулаторное лечение проходят 26 527 горожан, на карантине — 3393 петербуржца.

Завершили цикл вакцинации практически 2,5 млн жителей Северной столицы. За последние сутки первой дозой привились ещё 5878 горожан и прошли вакцинацию 19 912 граждан.