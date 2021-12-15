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Прославившаяся после "золотой" свадьбы дочери экс-судья Хахалева заподозрена в мошенничестве и подлоге

фото ЗакС политика Прославившаяся после "золотой" свадьбы дочери экс-судья Хахалева заподозрена в мошенничестве и подлоге

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) одобрила возбуждение уголовного дела в отношении бывшей краснодарской судьи Елены Хахалевой, делится Baza.

Хахалеву заподозрили в мошенничестве и служебном подлоге. 

Как полагают следователи, в период с 2016 по 2018 года судья, отсутствуя на месте трудоустройства в течение 127 дней, продолжала исправно получать жалованье, заработав за это время свыше миллиона рублей.

При этом адвокат Хахалевой настаивает, что в обозначенный период судья просто занималась повышением квалификации.

На заседание ВККС, которое прошло 15 декабря, женщина не явилась: по информации ФСБ, ещё 8 декабря она улетела в Армению.

Напомним, имя Хахалевой стало известно широкой публике после свадьбы её дочери в 2017 году: по разным данным, мероприятие обошлось обычной российской судье в 2 млн долларов. Сама она тогда утверждала, что деньги на пышные торжества выделил её бывший супруг. После церемонии Хахалева получила прозвище "золотая судья".


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