Путин удивился отсутствию документации по ликвидации свыше 100 свалок в России

Президент Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам заявил, что у него до сих пор нет проектной документации по 104 свалкам в границах городов, передает "Коммерсантъ".

"У нас до конца 2024 года необходимо ликвидировать 191 свалку в границах городов, из них 111 — до 2023 года. Но насколько мне известно, по 104 свалкам отсутствует проектная документация на их ликвидацию",— сказал Путин, заметив, что ликвидация крупных свалок в среднем занимает не менее двух лет.

Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что его ведомство обнаружило "ряд системных проблем". По его словам, проектно-сметную документацию большинство регионов начали разрабатывать только в этом году. Работу над этим в 2021 году начали 57 регионов, в 2020-м — 23, в 2019-м — 19, в 2018-м — три. Козлов призвал губернаторов брать на контроль решение проблемы со свалками в городах и сообщил, что стоимость их ликвидации увеличится.

Путин согласился с тем, что губернаторы должны контролировать вопрос свалок, но попросил назвать имя ответственного в министерстве за это направление. Ответственным за свалки оказался замминистра природы Мурад Керимов.

"Хорошо, я услышал эту фамилию", — ответил Путин.